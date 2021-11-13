Политолог Рар сообщил об истерической реакции немцев на ситуацию с беженцами у границ ЕС

Ситуация на белорусско-польской границе вызвала истерику у жителей ФРГ. Об этом немецкий политолог Александр Рар рассказал в эфире ток-шоу «60 минут».

Как отметил эксперт, местные жители сильно обеспокоены присутствием тысяч выходцев из стран Ближнего Востока у внешней границы ЕС. По его словам, немцы понимают, что новая волна мигрантов на фоне уже существующих проблем может окончательно сломить Европу.

«Здесь действительно ажиотаж. Я бы сказал, что общество в истерике. Люди в Германии считают, что (президент Белоруссии Александр. — Прим. ред.) Лукашенко ведет войну на дестабилизацию Европы, посылая все больше людей», — сообщил Рар.

Согласие Берлина принять находящихся в Белоруссии беженцев может привести к тому, что этим маршрутом будут пользоваться миллионы людей, желающих попасть в Евросоюз, считает политолог. Это ознаменует победу официального Минска, чего Запад не может допустить, подчеркнул он.

Лукашенко ранее опроверг информацию о «причастности» Белоруссии к организации ситуации с мигрантами на границе с ЕС. Он напомнил, что ни один самолет национальной авиакомпании «Белавиа» не привозил в республику мигрантов с Ближнего Востока.