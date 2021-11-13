Глава Минздрава Карелии Охлопков призвал ускорить начало вакцинации детей от COVID-19

Канада, США, Китай и другие страны уже начали процесс вакцинации детей от коронавирусной инфекции. Глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков заявил, что в России подобное решение еще не принято.

Глава ведомства обратил внимание, что последняя стадия клинических испытаний российского препарата против коронавируса, предназначенного для детей, уже завершена. Он отметил, что в Министерство здравоохранения Республики Карелия поступает много вопросов о возможном начале вакцинации детей.

«Отмечу, что в связи с ростом количества заболевших COVID-19, среди которых немало детей, в некоторых странах (Канаде, США, Израиле, Китае, Кубе и соседней Финляндии) уже проводится вакцинация этой возрастной группы», — рассказал Михаил Охлопков.

Глава Минздрава отметил, что на сегодняшний день решение о вакцинации детей в России еще не принято. Сроки поступления препарата для детей в регионы так и не определены.