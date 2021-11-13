Супруга принца Уильяма получила статус самого влиятельного человека в королевской семье

Жена претендента на британский престол принца Уильяма Кейт Миддлтон названа наиболее влиятельным обитателем Букингемского дворца. Именно такой ее считает королевский эксперт Камилла Томини.

Исследователь монаршей династии уверена, что герцогиня Кембриджская за годы, прожитые в составе семьи королевы Великобритании Елизаветы II, сумела завоевать расположение не только коренных британцев, но и — что самое сложное — кровных родственников мужа. Томини не сомневается, что влияние Кейт Миддлтон распространяется на всех членов королевского семейства.

«Об этом часто забывают, но она, возможно, самый влиятельный человек в королевской семье. Это все потому, что она жена будущего короля и мать будущего короля», — заявила эксперт в интервью изданию Express.

Кейт Миддлтон знакома с внуком Елизаветы II со студенческих лет, а стала его законной женой 29 апреля 2011 года. За годы семейной жизни у супругов родились трое детей — принц Джордж, принцесса Шарлотта и принц Луи. Младшему сыну герцогов Кембриджских сейчас четыре года.