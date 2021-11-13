Губернатор Новгородской области Никитин ушел на самоизоляцию из-за COVID-19 у родственника

Один из родственников губернатора Новгородской области Андрея Никитина сдал положительный тест на COVID-19, из-за чего глава региона ушел на самоизоляцию.

Сданные Никитиным ПЦР-тесты показывают отрицательный результат. Губернатор временно продолжит работу в дистанционном режиме и продолжит регулярно тестироваться.

«Правила требуют, чтобы я на некоторое время ушел на самоизоляцию», — подчеркнул Никитин в своем микроблоге в Instagram.

Решение о выходе на работу Никитин примет после консультаций с медиками. Родственник губернатора переносит болезнь легко, так как все члены его семьи вакцинированы.