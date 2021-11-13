Wall Street Journal: Россия с помощью компромата может перевернуть политическую элиту США

Россия располагает опасным для американской власти компроматом, сообщил обозреватель американской газеты Wall Street Journal Холман В. Дженкинс - младший.

Москва в случае обнародования секретных данных может перевернуть с ног на голову всю политическую элиту США, констатировал журналист. По его словам, это ставит Вашингтон в зависимость от РФ и дает еще один повод администрации президента Джо Байдена ходить вокруг российского лидера Владимира Путина на цыпочках.

«Эта информация по-прежнему грозит выйти наружу», — отметил Дженкинс - младший.

Речь идет о действиях главы ФБР Джеймса Коми во время предвыборной кампании бывшего президента США Дональда Трампа и экс-первой леди Хиллари Клинтон. По словам обозревателя, директор американских спецслужб руководствовался полученными им российскими разведданными.

В случае правдивости этих материалов они сильно дискредитировали Демократическую партию и администрацию 44-го главы Белого дома Барака Обамы, уточнил журналист. Компромат по-прежнему грозит взорвать и ФБР, и администрацию демократов, уверен Дженкинс - младший.

Недавно Трамп раскритиковал действующего президента США Джо Байдена за вывод войск из Афганистана. Нынешняя администрация пытается дистанцироваться от последствий этого провала, подчеркнул экс-глава Белого дома.