Страны ООН все более агрессивно выступают против России с бездоказательными заявлениями. Об этом сообщается на сайте МИД РФ.

Согласно информации на сайте российского ведомства, страны Запада пытаются приписать Москве сокрытие части бывшей военно-технической программы СССР. В адрес РФ наблюдаются жесткие выпады и со стороны членов Организации по запрещению химического оружия.

«На свет вновь вытаскивается инспирированное Великобританией(отравление экс-сотрудника ГРУ Сергея и его дочери Юлии Скрипалей. — Прим.ред.) "дело Скрипалей" и мнимое отравление (осужденного блогера. — Прим.ред.) Алексея Навального», — говорится в сообщении МИД.

Официальный Лондон до сих пор не предоставил доказательства своих заявлений. Ранее от сотрудничества с Россией отказались Германия, Франция и Швеция. Они не хотят взаимодействовать с Москвой по расследованию причин попадания отравляющего вещества в биоматериалы Навального.