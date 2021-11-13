Отказ Запада помогать беженцам на границе с Белоруссией возмутил Марию Захарову

Западные страны стали говорить о гибридной угрозе вместо того, чтобы помочь беженцам на белорусско-польской границе. Такой «крик души» озвучила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По словам дипломата, сейчас неуместно вести разговоры на любые политические темы, так как на границе Белоруссии и Польши страдают маленькие дети.

«Что мы видим со стороны того самого цивилизованного мира, который бесконечно всех поучает? Мы видим разговор о гибридной угрозе, атаке, заявления о стягивании каких-то вооруженных сил, обматывание себя колючей проволокой и переваливание ответственности на кого угодно», — возмутилась Мария Захарова в эфире стрима «Главный. Тур».

Миграционный кризис обострился 8 ноября. Тысячи беженцев разбили лагерь на кордоне, заявляя, что намереваются попасть в Европу.