Military Watch: Россия ответила на провокации НАТО у границ Белоруссии полетом Ту-160

Россия решительно ответила на провокации НАТО вблизи границ Союзного государства. В ответ Москва подняла в воздух свои самые большие бомбардировщики Ту-160 для проведения учебной операции. Об этом заявили эксперты американского военного журнала Military Watch.

Аналитики напомнили, что 11 ноября два стратегических ракетоносца Ту-160 ВКС РФ совершили патрульный полет над Белоруссией, отработав взаимодействие и слаженность действий с сопровождавшими их истребителями Су-30СМ белорусских ВВС.

«Россия развернула свои самые большие боевые самолеты дальнего действия Ту-160 для учебной операции в воздушном пространстве Республики Беларусь на фоне растущей напряженности между Минском и Евросоюзом и НАТО», — приводит содержание статьи «ПолитРоссия».

wikimedia.org / Dmitry Pichugin

Эксперты обратили внимание, что за последние годы давление на Белоруссию со стороны Запада усилилось. В частности, сегодня Польша и другие европейские страны обвиняют Минск в разжигании миграционного кризиса. В этой связи, продолжают авторы, дальнейшая интеграция РФ и Белоруссии воспринимается «как необходимый шаг для укрепления безопасности перед лицом новых угроз западного блока».

По мнению аналитиков, решение Москвы поднять в воздух «Белых лебедей», которые считаются грозной силой российских ВКС, говорит об укреплении военного союза РФ и Белоруссии. Более того, накануне в небе над Белоруссией аналогичную миссию выполнили два дальних российских бомбардировщика Ту-22М3.

«И Ту-160, и Ту-22М3 являются самыми мощными российскими бомбардировщиками. Они способны с легкостью поразить любую цель в Европе, не покидая воздушного пространства России», — рассуждают авторы статьи.

Впрочем, в Москве заявили, что патрульные полеты не были направлены против каких-либо стран. Однако обозреватели Military Watch убеждены, что таким образом Россия отреагировала на наращивание странами НАТО и их партнерами военной мощи вблизи Белоруссии.