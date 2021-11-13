Российская авиакомпания «Аэрофлот» начала выполнение регулярных рейсов в Абу-Даби

Российские граждане смогут путешествовать в столицу Объединённых Арабских Эмиратов Абу-Даби. Авиакомпания «Аэрофлот» приступила к выполнению регулярных рейсов.

Перелеты будут реализованы на современных самолетах Boeing 737-800. Абу-Даби стал третьим городом в федеративном мусульманском государстве, куда российская авиакомпания будет выполнять прямые рейсы. В России уже ежедневно осуществляются перелеты из Москвы в Дубай и еженедельно летают рейсы в эмират Шарджа.

«Рейсы SU0530/0531 будут выполняться три раза в неделю — по вторникам, пятницам и субботам», — сообщили представители авиакомпании.

Для гостей Абу-Даби предоставляется внушительная туристическая и деловая инфраструктура. Путешественники смогут воспользоваться пляжным отдыхом, провести время на шопинге и посмотреть всемирно известные достопримечательности.