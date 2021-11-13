Шесть человек погибли и более 30 пострадали в аварии с участием автобуса в Бразилии

В бразильском штате Сан-Паулу пассажирский автобус попал в страшную аварию. По информации телеканала Globo 1 со ссылкой на данные спасателей, погибли шесть человек. Также сообщается о 34 пострадавших пассажирах.

Предварительно было установлено, что водитель пассажирского автобуса потерял управление транспортным средством во время маневра при проезде горного спуска, из-за чего вылетел в кювет и опрокинулся на бок. В момент аварии внутри автомобиля находились 67 человек.

В результате погибли шесть пассажиров, один из которых скончался в больнице. Еще 11 человек были доставлены в местное медучреждение, где троих из них определили в отделение реанимации. По данному факту проведут проверку, чтобы выяснить точные причины аварии и обстоятельства, которые привели к летальному исходу.