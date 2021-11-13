Ведущий Норкин развеселил зрителей анекдотом про Минздрав и психиатрическую больницу

Телеведущий Андрей Норкин порадовал зрителей программы «Место встречи» очередной смелой шуткой. В эфире канала НТВ он рассказал анекдот про делегацию Минздрава и психиатрическую больницу.

Ведущие и гости передачи в первой части выпуска от 12 ноября говорили о саммите по изменению климата и целях мировых борцов за экологию. Затем участники эфира устроили дискуссию на тему: «Будет ли Россия развиваться по имперскому сценарию?».

Норкин в конце программы решил развеять обстановку в зале фирменным анекдотом. Юмористический рассказ ведущего про визит делегации министерства здравоохранения в клинику для лечения покорил публику.

По сюжету, чиновники, приехавшие в больницу, пожаловались на странный запах. Врач не без гордости обратил внимание делегации на седого старичка, который без остановки пускал газы.

«Да, вы знаете, это воистину новый случай в психиатрии. Пациент считает, что он "Газпром"» — сказал Норкин от лица врача, развеселив зрителей.

Следует заметить, что шутливые истории Норкина являются традицией программы «Место встречи». Так, в одном из эфиров он доказал американскому журналисту, что россияне не боятся шутить про власть, рассказав собеседнику сразу два анекдота на эту тему.