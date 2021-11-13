Политика Общество Экономика Происшествия Дайджест Армия Лента новостей

Редкие туристические маршруты Урала открылись для жителей России

Общество
Редкие туристические маршруты Урала открылись для жителей России

Эксперты представили новые туристические маршруты по Уралу в рамках II Всероссийской просветительской онлайн-экспедиции «Моя страна — моя Россия».

В их число вошли три локации, которые ранее были известны лишь немногим жителям России. Например, узкоколейная железная дорога в Алапаевске, возраст которой составляет более 100 лет.

«Очень важно рассказать об этой жемчужине, которая находится под постоянной угрозой закрытия и переживает не самые лучшие времена», — подчеркнул педагог из Свердловской области Андрей Никонов в беседе с URA.RU.

Маршрут по местам, связанным 32 лыжным полком, подготовила доцент Курганского государственного университета Марина Прокопьева. Специалист отметила, что полк внес значимый вклад в победу в Великой Отечественной войны. Военных готовили возле поселка Увал. Участникам маршрута предлагается посетить монумент, музей о воинах-лыжниках, а также сохранившиеся окопы.

О путешествиях по Тюменской области рассказала уроженка Тюмени Раиса Шабанова. Ее маршрут пролегал через три города — Тобольск, Ишим и Ялуторовск. Благодаря проекту, россияне от мала до велика смогли больше узнать об интересных местах для регионального туризма в России.

#туризм #регионы #моя страна — моя россия