Редкие туристические маршруты Урала открылись для жителей России

Эксперты представили новые туристические маршруты по Уралу в рамках II Всероссийской просветительской онлайн-экспедиции «Моя страна — моя Россия».

В их число вошли три локации, которые ранее были известны лишь немногим жителям России. Например, узкоколейная железная дорога в Алапаевске, возраст которой составляет более 100 лет.

«Очень важно рассказать об этой жемчужине, которая находится под постоянной угрозой закрытия и переживает не самые лучшие времена», — подчеркнул педагог из Свердловской области Андрей Никонов в беседе с URA.RU.

Маршрут по местам, связанным 32 лыжным полком, подготовила доцент Курганского государственного университета Марина Прокопьева. Специалист отметила, что полк внес значимый вклад в победу в Великой Отечественной войны. Военных готовили возле поселка Увал. Участникам маршрута предлагается посетить монумент, музей о воинах-лыжниках, а также сохранившиеся окопы.

О путешествиях по Тюменской области рассказала уроженка Тюмени Раиса Шабанова. Ее маршрут пролегал через три города — Тобольск, Ишим и Ялуторовск. Благодаря проекту, россияне от мала до велика смогли больше узнать об интересных местах для регионального туризма в России.