Лидер сборной России по лыжным гонкам Большунов вернулся к тренировкам после операции

Лучший лыжник сборной России Александр Большунов возобновил тренировки после операции на челюсти.

Российский лыжник Александр Большунов начал подготовку к олимпийскому сезону. О состоянии спортсмена, перенесшего операцию на десне, журналистам РИА Новости рассказал старший тренер национальной команды Юрий Бородавко.

«Я надеюсь, что сам процесс выздоровления уже завершен, Саша чувствует себя достаточно хорошо и уверенно. Мы постепенно начинаем делать более специальную работу. Любая тренировка — это набор формы, мы решаем сейчас более конкретные задачи», — подчеркнул наставник.

Большунов трижды завоевал золотые медали на мировых первенствах. В прошлом сезоне российский лыжник во второй раз подряд стали обладателем «Большого хрустального глобуса».