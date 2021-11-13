«Недостаточно хорошая». Пушков объяснил, почему Россию обвинили в миграционном кризисе

Чем хуже обстоят дела на Западе, тем больше обвинений звучит в адрес России. Такое мнение в Telegram-канале выразил сенатор СФ Алексей Пушков.

Так он прокомментировал заявление премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого о том, что Москва «причастна» к миграционному кризису на польско-белорусской границе.

«Империальная, неоимпериальная политика России прогрессирует. Мы ясно видим это. Мы наблюдаем эти шаги, они разделены тактически и по времени. Это как раз эта последняя атака [президента Белоруссии Александра] Лукашенко, который является исполнителем, но его доверитель находится в Москве», — заявил Моравецкий.

Global Look Press / Patrick Pleul/dpa

8 ноября толпа нелегальных мигрантов попыталась проникнуть на территорию Польши из Белоруссии. По сведениям белорусской погранслужбы, беженцы пошли на штурм границы из-за «бесчеловечного отношения польских властей», не пустивших их в страну.

Позднее Bloomberg сообщил, что «Аэрофлот» рискует попасть в список санкций ЕС. Однако в авиакомпании заявляли, что не выполняют регулярных и чартерных рейсов в города Ирака и Сирии, а также из Стамбула в Минск.

Это подтвердил и президент РФ Владимир Путин, подчеркнувший, что российские авиакомпании не перевозят мигрантов. По его словам, группы по переправке беженцев действуют давно и «ключевое звено» организации находится в странах ЕС.

«Хочу, чтобы все знали. Мы-то здесь совершенно ни при чем. Там вот на нас все пытаются по любому поводу и вообще без всякого повода какую-то ответственность возложить», — подчеркнул Путин.

kremlin.ru / Администрация президента России

В свою очередь глава МИД РФ Сергей Лавров назвал обвинения в адрес страны пустословием Брюсселя и призвал игнорировать его резкие заявления, которые «продиктованы русофобскими инстинктами».

По мнению Пушкова, никаких нападок по отношению к России не было бы, если бы она во всем «поддакивала» западным «партнерам» по принципу «чего изволите-с?».

«Вот тогда Россия была бы хорошая. Но даже в этом случае — недостаточно хорошая: для правящих кругов ряда стран Запада Россия самой лучшей стала бы, если бы ее вообще не стало…» — рассуждает сенатор.

Впрочем, Пушков добавил, что в таких условиях пытаться выглядеть хорошими «бессмысленно». Он напомнил, как Москва выручила Молдавию с газом, однако Кишинев обвинил ее после этого в «жестокой игре» и поблагодарил США.