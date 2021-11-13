Европейские страны, в частности Германия и Франция, закрывают глаза на провокационные действия Украины в адрес России и нарушение Киевом минских договоренностей. Таким мнением поделились аналитики портала Strategic Culture.

Согласно тексту материала, пересказ которого предоставила «ПолитРоссия», Киев игнорирует важные пункты Минских соглашений, связанные с особым статусом Донбасса, а также с режимом прекращения огня. Стоит отметить, что президент Украины Владимир Зеленский во время своей предвыборной кампании в 2019 году пообещал установить в стране мир и урегулировать ситуацию в Донбассе, однако ничего из этого сделано не было.

«Предвыборные клятвы бывшего телевизионного комика оказались жестокой шуткой», — написали эксперты.

Обозреватели Strategic Culture также обратили внимание, что Соединенные Штаты предоставляют Украине смертоносное оружие. Плюс ко всему партнеры Вашингтона по НАТО наращивают военное присутствие в Черном море. Такие действия могут вызвать жесткую реакцию России, которая готова ответить на любые провокации.

Авторы статьи Strategic Culture уверены, что бездействие Европы, агрессия Украины и политика США могут обернуться чрезвычайно опасными последствиями.

Минобороны РФ ранее сообщило, что самолет ВВС США провел разведывательный полет у границ России. В ведомстве отметили, что Вашингтон и страны НАТО наращивают интенсивность воздушной разведки.