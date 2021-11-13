Украинский генерал Москаль сообщил о риске перехода некоторых регионов в состав России

Генерал-лейтенант украинской милиции в отставке Геннадий Москаль допустил переход некоторых регионов страны в состав РФ. Об этом он рассказал в эфире местного телеканала.

Москаль выразил мнение, что украинский статус могут потерять пять областей. По его словам, в этих субъектах сильны пророссийские настроения.

«Под угрозой проекта "Новороссия"... — Харьковская, Днепропетровская, Херсонская, Николаевская, Одесская области», — сказал генерал.

Академик НАН Украины Петр Толочко ранее сообщил о риске распада государства. Он также назвал ситуацию, в которой жители его страны отрываются от восточнославянского «материка», противоестественной.