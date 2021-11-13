Пассажир легковушки погиб в лобовом ДТП с грузовиком под Красноярском

Смертельная авария произошла рано утром в Емельяновском районе Красноярского края. В результате нарушения правил дорожного движения лоб в лоб столкнулись Renault Logan и грузовой автомобиль.

По данным региональной ГИБДД, на 772-м км автодороги Р-255 «Сибирь» 38-летний водитель легковушки, направлявшийся из Ачинска в сторону Красноярска, пересек сплошную линию и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с грузовиком Isuzu Elf под управлением 38-летнего мужчины.

В результате аварии 40-летний пассажир Renault Logan, находившийся на переднем сиденье, получил несовместимые с жизнью травмы и скончался до приезда медиков. Оба водителя пострадали.

Сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа работают на месте ДТП. Стражи порядка рассматривают вопрос о возбуждении уголовного дела.