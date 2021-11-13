Нарушение дыхания во время сна может оказаться предвестником онкологии

Нарушение дыхания во время сна может стать предвестником развития злокачественного новообразования в организме, передает издание Medicalxpress со ссылкой на ученых из европейского фонда Lung.

В частности, речь идет о синдроме обструктивного апноэ сна. При этой патологии происходит внезапная остановка дыхания во время ночного отдыха. Например, когда храпящий человек перестает дышать, а затем снова храпит.

При апноэ сна у человека частично блокируются дыхательные пути. В некоторых случаях оно может прерываться в среднем на 40 секунд. Это приводит к снижению уровня кислорода в крови, а также к нарушению сна и сильной усталости. Проведя исследования, ученые обнаружили, что у людей с апноэ часто диагностируют рак. Более того, женщины подвержены большему риску, чем мужчины.