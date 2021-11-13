Сборная Швеции обыграла Россию в матче Кубка Карьяла

Матч Кубка Карьяла между сборными Швеции и России завершился победой номинальных хозяев.

Второй матч в рамках Кубка Карьяла, который проходит в Хельсинки с 10 по 14 ноября, провела сборная России. Ее соперником стала шведская национальная команда, ранее обыгравшая Чехию. Хоккеисты «Тре Крунур» победили российскую сборную со счетом 4:2.

В составе шведской национальной команды заброшенными шайбами отметились Антон Бенгтссон, Антон Ландер и Карл Клингберг, который оформил дубль. У сборной России забили Артем Галимов и Матвей Мичков, установивший историческое достижение. Форвард СКА стал самым молодым автором заброшенной шайбы в истории национальной команды. Заключительный матч на Кубке Карьяла сборная России проведет 14 ноября. Ее соперником станет Чехия.