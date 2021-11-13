Диетолог Соломатина предостерегла пациентов с COVID-19 от напитков с кофеином

Специалисты рекомендуют пить больше жидкости при лечении коронавируса. О том, какие напитки не рекомендуется употреблять пациентам с COVID-19, рассказала врач-диетолог Елена Соломатина.

Людям с коронавирусом не рекомендуется употреблять кофе. Он может заглушить сон, который полезен для восстановления. Напитки с содержанием кофеина также способствуют обезвоживанию организма, что противопоказано при COVID-19.

«Отдых при коронавирусе очень важен. Поэтому кофе и энергетики здесь могут сыграть злую шутку», — подчеркнула Соломатина в беседе с изданием «Москва 24».

Также стоит воздержаться от злоупотребления сахаром, газированными напитками и солью. Последняя, например, приводит к сгущению крови. Во время болезни стоит употреблять овощи, фрукты, жирную рыбу и кисломолочные продукты, убеждена эксперт.