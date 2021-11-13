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Закрепленная на автомобиле бомба сдетонировала на западе Кабула

Происшествия
Закрепленная на автомобиле бомба сдетонировала на западе Кабула

На западе столицы Афганистана прогремел мощный взрыв. Причиной инцидента стала сдетонировавшая бомба, которая была прикреплена к автомобилю, передает информационное агентство The Khaama Press со ссылкой на представителей местных властей.

Взрыв прогремел в районе, где проживают шииты и хазарейцы. В результате ЧП погиб один человек. Также сообщается о нескольких пострадавших, однако их точное количество пока неизвестно.

Ранее в одном из районов столицы Кабула взорвался автобус. Местная полиция о количестве пострадавших пока не сообщала.

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