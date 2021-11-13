Закрепленная на автомобиле бомба сдетонировала на западе Кабула

На западе столицы Афганистана прогремел мощный взрыв. Причиной инцидента стала сдетонировавшая бомба, которая была прикреплена к автомобилю, передает информационное агентство The Khaama Press со ссылкой на представителей местных властей.

Взрыв прогремел в районе, где проживают шииты и хазарейцы. В результате ЧП погиб один человек. Также сообщается о нескольких пострадавших, однако их точное количество пока неизвестно.

Ранее в одном из районов столицы Кабула взорвался автобус. Местная полиция о количестве пострадавших пока не сообщала.