Попытки немецких провластных СМИ дискредитировать партию «Альтернатива для Германии» (АдГ) приведут к обратному эффекту. В конечном счете жители страны поймут, что власти им откровенно лгут. Об этом заявила политолог Мюнхенского университета имени Людвига и Максимилиана Бритта Шелленберг.

Эксперт обратила внимание, что за правыми популистами давно закрепился образ «наследников Гитлера». Однако в действительности они придерживаются традиционных ценностей и выступают против наплыва мигрантов.

«Люди слышат, что "Альтернатива для Германии" — это нацисты, а потом видят, что эта партия выступает за расширение местного самоуправления, например. В итоге они замечают, что правительство им врет. Ровно об этом их и предупреждали популисты», — отметила Шелленберг в беседе с «Лентой.ру».

history.com /

В свою очередь доцент кафедры коммуникативных исследований Брюссельского университета Бенджамин Де Клин призвал четко разграничивать понятия популизм и национализм. По его словам, не все националистические партии являются популистскими и наоборот.

«Они мыслят в разных плоскостях. Националисты стремятся представлять всю нацию, для них существует она сама и другие [нации]. У популистов же этот раздел идет внутри — народ против элиты. Получается, что ксенофобия в популистских программах получилась как бы из-за того, что простой народ был предан своими элитами, которые отдали предпочтение мигрантам», — объяснил он.

Парламентские выборы в Германии состоялись 26 сентября этого года. Впервые за 16 лет в бундестаг прошли шесть партий — консервативный блок ХДС/ХСС, социал-демократы, «Зеленые», Свободная демократическая партия (СвДП), АдГ и «Левые».

pixabay.com / PD

Правые популисты набрали 10,3% голосов и получили 83 мандата из 736. В эксклюзивном интервью «Политике Сегодня» депутат XIX созыва бундестага от фракции АдГ Вальдемар Гердт заявил, что столь низкий результат обусловлен «жесточайшей пропагандой» со стороны СМИ и правящей коалиции. По его словам, из-за этого у партии сложился имидж «нацистской, расисткой, гомофобской и антисемитской силы».

В настоящее время переговоры о формировании нового правительства ведут победившие на выборах социал-демократы, а также «Зеленые» и СвДП. По сведениям Spiegel, стороны расходятся во мнениях относительно России.

Социал-демократы требуют включить в программный документ положение о том, что ФРГ «всерьез относится к обоснованным интересам РФ и в то же время уважает интересы европейских соседей». Источники утверждают, что этот пункт будет переформулирован.