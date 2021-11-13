Землетрясение магнитудой 5,3 зафиксировали у берегов Австралии

Сейсмологи зафиксировали подземные толчки магнитудой 5,3 по шкале Рихтера на западном побережье Австралии. Землетрясение произошло в 314 км от города Каррата с населением около 17 тыс. человек.

В настоящее время информация о пострадавших, а также о разрушениях не поступала. Специалисты устанавливают, существует ли возможная угроза цунами. Обстоятельства природного выясняются.

Осенью этого года землетрясение магнитудой 6 зафиксировали на юго-восточном побережье Австралии. Тогда повреждения различной степени получили по меньшей мере 46 зданий. Сейсмологи назвали эти подземные толчки самыми мощными за последние десятки лет, сообщал ФАН.