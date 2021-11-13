Александр Лукашенко назвал спасение России заслугой Владимира Путина

Россию разорвали бы на части, если бы не президент страны Владимир Путин. Об этом в беседе с журналистом издания «Национальная оборона» заявил лидер Белоруссии Александр Лукашенко.

Белорусский президент назвал спасение России заслугой Путина. Он уверен, что без его коллеги не было бы настоящей цивилизации.

«Возьмите того же Путина. На него накатывают, а не было бы Путина – не было бы нашей цивилизации, Россию раздербанили бы. Время потребовало – сложилось, благодаря в том числе и президенту Путину, спасли Россию. Это же тоже на моих глазах было», — говорится в комментарии Лукашенко.

Ранее президент Белоруссии назвал себя пророссийским человеком. Он отметил, что учился в советской школе. Это его прошлое, которого не стоит стыдится, добавил Лукашенко.