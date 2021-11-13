Голкипер Илья Лантратов не включен в заявку сборной России на матч с Хорватией

Вратарь «Химок» Илья Лантратов не полетел со сборной России на важнейшую игру квалификации ЧМ-2022 с хорватской национальной командой.

Тренерский штаб сборной России по футболу во главе с Валерием Карпиным принял решение не включать Илью Лантратова в заявку на матч с Хорватией, который пройдет в Сплите 14 ноября. Об этом сообщила пресс-служба национальной команды.

В итоговый список попали 25 футболистов, 23 из которых будут включены в заявку на матч в Сплите. Игра на стадионе «Полюд» начнется в 17 часов по московскому времени. В прямом эфире матч сборных Хорватии и России покажет Первый канал. После девяти туров команда Валерия Карпина с 22 очками возглавляет турнирную таблицу группы H. Сборная Хорватии, в активе которой 20 баллов, занимает второе место.