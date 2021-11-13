Легенда MMA Емельяненко проведет прощальный бой в Москве

Прощальный поединок 45-летнего российского бойца смешанных единоборств Федора Емельяненко состоится в Москве.

Президент Bellator Скотт Кокер анонсировал прощальный бой легенды MMA Федора Емельяненко. В разговоре с MMAJunkie он заверил, что промоушен уже занялся подготовкой «крупномасштабного события», которое примет российская столица.

«Оно должно быть грандиозным. Вероятно, это случится следующим летом в Москве. Фёдор хочет провести последний бой в России, и мы собираемся сделать это для него возможным. У нас большие планы. Но это будет не просто обычный бой. Мы собираемся сделать что-то действительно особенное», — подчеркнул Кокер.

Соперник Федора Емельяненко по прощальному бою в Москве пока не назывался. На счету 45-летнего российского спортсмена 40 побед в MMA.