Власти Молдавии и Украины не перестанут оказывать давление на Приднестровье, однако до военных действий дело не дойдет — российские миротворцы будут решительно пресекать любые попытки возобновить конфликт в непризнанной республике. Такое мнение выразили эксперты портала RuBaltic.

Авторы статьи напомнили, что на сегодняшний день вблизи российских границ в нескольких направлениях сохраняется «взрывоопасная ситуация». Долгое время точкой напряжения оставался Донбасс, но теперь к нему добавился миграционный кризис в Литве, Латвии и Польше.

Однако некоторые аналитики прогнозируют, что еще одним очагом конфликта может стать Приднестровье. Ведь присутствие в непризнанном государстве российских военных является сильным раздражителем не только для молдавских властей, но и для Киева.

president.gov.ua / Пресс-служба президента Украины

Причем, по мнению RuBaltic, Украина играет далеко не последнюю роль в том, что Москва и Кишинев до сих пор не могут наладить отношения. Восточный сосед находится под внешним управлением Запада, а это неизбежно отражается на его внешней и внутренней политике.

«Между Молдовой и Россией расположено государство, которое во многом является своеобразной “калькой” для нынешнего молдавского руководства в плане проведения прозападных преобразований», — рассуждают в RuBaltic.

На Западе давно хотят вытеснить Россию из Приднестровья и минимизировать ее влияние в юго-западной части бывшего СССР, продолжили обозреватели. Под его руководством молдавские власти стремятся установить контроль над Тирасполем, регулярно оказывая на него экономическое давление.

Федеральное агентство новостей / Артем Кулекин

«Именно по той причине, что политика, проводимая проевропейскими властями Украины и Молдовы, представляет собой, по сути, движения марионеток на нитях, крайне сложно дать четкий прогноз о возможности возобновления “горячей” стадии конфликта в Приднестровье», — отметили эксперты.

Однако в Москве четко дали понять, что любые попытки возобновить вооруженный конфликт в Приднестровье, а также атаки на российский миротворческий контингент являются «красными линиями», пресечение которых может привести к определенным последствиям.

Впрочем, аналитики убеждены, что напряженность в этом регионе нагнетается «искусственно». Киев и Кишинев под видом военной помощи получают от США различное виды вооружения. Ситуация осложняется наличием большого количества посредников в конфликте, каждый из которых преследует свои интересы. Помимо Молдавии, Приднестровья, России и Украины в формат «5+2» также входят ОБСЕ и наблюдатели от США и ЕС.

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«Все усилия и все мероприятия в этом формате по достигнутым результатам напоминают больше ритуальные пляски вокруг костра в засуху с целью вызвать дождь. Гораздо правильнее было бы <…> удалить из клубка лишние нити, которые мешают его распутать», — не сомневаются в издании.

В этой связи давление на Тирасполь со стороны Кишинева и Киева не будет ослабевать, но переговорные процессы едва ли приведут к глобальным изменениям по этому вопросу. С другой стороны, реальных попыток развязать военные действия тоже не предвидится — подобные шаги будут решительно пресекаться российскими военными.

Ранее президент Приднестровской Молдавской Республики Вадим Красносельский заявил, что призывы молдавских властей и их западных партнеров к выводу российских миротворцев из региона могут спровоцировать эскалацию конфликта на берегах Днестра. По его словам, сегодня Кишинев и Тирасполь продолжают «сложные» переговоры об урегулировании отношений.