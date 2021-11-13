«Марионетка на нитях». Как Украина пытается «разморозить» конфликт в Приднестровье

Власти Молдавии и Украины не перестанут оказывать давление на Приднестровье, однако до военных действий дело не дойдет — российские миротворцы будут решительно пресекать любые попытки возобновить конфликт в непризнанной республике. Такое мнение выразили эксперты портала RuBaltic.
Авторы статьи напомнили, что на сегодняшний день вблизи российских границ в нескольких направлениях сохраняется «взрывоопасная ситуация». Долгое время точкой напряжения оставался Донбасс, но теперь к нему добавился миграционный кризис в Литве, Латвии и Польше.
Однако некоторые аналитики прогнозируют, что еще одним очагом конфликта может стать Приднестровье. Ведь присутствие в непризнанном государстве российских военных является сильным раздражителем не только для молдавских властей, но и для Киева.
Причем, по мнению RuBaltic, Украина играет далеко не последнюю роль в том, что Москва и Кишинев до сих пор не могут наладить отношения. Восточный сосед находится под внешним управлением Запада, а это неизбежно отражается на его внешней и внутренней политике.
«Между Молдовой и Россией расположено государство, которое во многом является своеобразной “калькой” для нынешнего молдавского руководства в плане проведения прозападных преобразований», — рассуждают в RuBaltic.
На Западе давно хотят вытеснить Россию из Приднестровья и минимизировать ее влияние в юго-западной части бывшего СССР, продолжили обозреватели. Под его руководством молдавские власти стремятся установить контроль над Тирасполем, регулярно оказывая на него экономическое давление.
«Именно по той причине, что политика, проводимая проевропейскими властями Украины и Молдовы, представляет собой, по сути, движения марионеток на нитях, крайне сложно дать четкий прогноз о возможности возобновления “горячей” стадии конфликта в Приднестровье», — отметили эксперты.
Однако в Москве четко дали понять, что любые попытки возобновить вооруженный конфликт в Приднестровье, а также атаки на российский миротворческий контингент являются «красными линиями», пресечение которых может привести к определенным последствиям.
Впрочем, аналитики убеждены, что напряженность в этом регионе нагнетается «искусственно». Киев и Кишинев под видом военной помощи получают от США различное виды вооружения. Ситуация осложняется наличием большого количества посредников в конфликте, каждый из которых преследует свои интересы. Помимо Молдавии, Приднестровья, России и Украины в формат «5+2» также входят ОБСЕ и наблюдатели от США и ЕС.
«Все усилия и все мероприятия в этом формате по достигнутым результатам напоминают больше ритуальные пляски вокруг костра в засуху с целью вызвать дождь. Гораздо правильнее было бы <…> удалить из клубка лишние нити, которые мешают его распутать», — не сомневаются в издании.
В этой связи давление на Тирасполь со стороны Кишинева и Киева не будет ослабевать, но переговорные процессы едва ли приведут к глобальным изменениям по этому вопросу. С другой стороны, реальных попыток развязать военные действия тоже не предвидится — подобные шаги будут решительно пресекаться российскими военными.
Ранее президент Приднестровской Молдавской Республики Вадим Красносельский заявил, что призывы молдавских властей и их западных партнеров к выводу российских миротворцев из региона могут спровоцировать эскалацию конфликта на берегах Днестра. По его словам, сегодня Кишинев и Тирасполь продолжают «сложные» переговоры об урегулировании отношений.