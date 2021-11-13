Лукашенко указал на ценность своих связей с Россией

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что дорожит своим прошлым, связанным с Россией. Об этом он рассказал во время интервью.

Белорусский лидер напомнил, что родился фактически под Смоленском — в расположенном около границы РФ городе Орша. Также он отметил, что учился в советской школе.

«Да, я пророссийский человек. Я не отрицаю это. Я ценю свое прошлое», — приводит слова Лукашенко журнал «Национальная оборона».

Лукашенко ранее призвал актуализировать законодательство России и Белоруссии. По его словам, это необходимо для реализации 28 союзных программ, работа над которыми велась больше трех лет.