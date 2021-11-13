Лукашенко рассказал о братских отношениях с Путиным

Президент Белоруссии Александр Лукашенко, как и российский глава Владимир Путин, является человеком из народа. Об этом сказал сам глава республики.

Политик дал интервью изданию «Национальная оборона». Главред Игорь Коротченко отметил, что Лукашенко вместе с Путиным прошел длинный путь.

«Больше двадцати лет уже», — подтвердил политик

Журналист попросил рассказать, что связывает президентов, помимо основной работы.

«У нас очень братские, теплые отношения с ним. Мы похожи чем? Мы, когда сидим за столом, я говорю: «Слушай, я вот иногда думаю, почему мы практически одинаково воспринимаем реальную действительность?». Философским языком говоря… Я говорю: «Ты дворовый, а я уличный. То есть мы пришли оттуда, с самого низа». Он говорит: «Точно"», — дал простое объяснение президент Белоруссии.

Александр Лукашенко нередко приезжает в Россию как с официальными визитами, так и для отдыха. После деловых встреч с Владимиром Путиным они отправляются на природу или катаются на катере. Зимой президенты любят кататься на лыжах. Например, в прошлые холодные месяцы они отдыхали в Сочи.

Ранее Путин сказал, что и Лукашенко, и исполняющий обязанности канцлера ФРГ Ангела Меркель готовы к переговорам. Они могут обсудить вопрос беженцев.