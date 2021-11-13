Глава СОМБ обвинил миротворцев ООН в преступном использовании неприкосновенности в ЦАР

Сотрудники многопрофильной комплексной миссии ООН (МИНУСКА) используют неприкосновенность, продолжая совершать преступления в ЦАР. Об этом заявил глава Содружества офицеров за международную безопасность (СОМБ) Александр Иванов.

По словам руководителя СОМБ Александра Иванова, ангажированные западные СМИ развернули информационную кампанию против Вооруженных сил Центральноафриканской Республики (FACA) и их союзников с самого начала агрессивных действий боевиков в ЦАР. Однако распространяемая анонимными источниками информация не соответствует действительности, передает Федеральное агентство новостей.

«Понятно, что кому-то сильно не нравится то, что в Банги и на территорию всей Центральноафриканской Республики пришел мир. И это произошло в тот момент, когда ЦАР стала выходить из-под прямого влияния Запада и стала обретать реальную независимость. Значит кто-то очень хочет вернуть страну под свое влияние», — отмечает Иванов.

Руководитель СОМБ подчеркивает, что после обучения полицейских, жандармов и военнослужащих правительственных сил (FACA) у российских инструкторов уровень преступности в республике значительно снизился, однако правоохранители продолжают фиксировать всевозможные правонарушения.

«Речь идет о контрабанде, изнасилованиях, убийствах. Все это долгое время считалось обычным делом для ЦАР, ведь на Западе было распространено мнение о несамостоятельности и дикости центральноафриканцев. К сожалению, сотрудники ООН до сих пор опираются на это заблуждение и делают в ЦАР все, что захотят», — констатировал глава СОМБ.

В заключение Иванов добавил, что пришла пора снять неприкосновенность с сотрудников миссий ООН и призвать их к ответу перед судом как за нарушения прав человека, так и за многочисленные экономические преступления.