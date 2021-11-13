Французский авианосец «Шарль де Голль» врезался в яхту с флагом Польши в Средиземном море

Правоохранители Франции выясняют причину и обстоятельства аварии в Средиземном море, где столкнулись атомный авианосец «Шарль де Голль» и яхта, шедшая под флагом Польши.

По данным местных СМИ, военное судно находилось у берегов Тулона для проведения тренировки. Команда авианосца рано утром заметила, как маленькая яхты шла наперерез курса 260-метрового судна. Военные совершили экстренный маневр, чтобы минимизировать последствия удара.

На борту яхты был один человек. Он не пострадал. Прогулочное судно от удара лишилось мачты.