Футболист донецкого «Шахтера» Марк Мампасси может продолжить карьеру в РПЛ

Украинский игрок Марк Мампасси может перейти из донецкого «Шахтера» в один из российских клубов.

Защитник «Шахтера» Марк Мампасси, выступающий на правах аренды за «Мариуполь», попал в сферу интересов «Локомотива», «Зенита» и «Динамо». Клубы РПЛ готовы приобрести 18-летнего игрока, являющегося воспитанником «горняков». Более того, по информации издания «Чемпионат», «Локомотив» может оформить защитнику российское гражданство, чтобы он не считался легионером в чемпионате России.

В нынешнем сезоне Мампасси провел за «Мариуполь» 12 матчей во всех турнирах, отметившись одной голевой передачей. Контракт защитника с «Шахтером» действует до лета 2022 года.