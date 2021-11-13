В Подмосковье госпитализировали обварившихся рабочих производственного цеха «Перекрестка»

В Подмосковье четверо рабочих «Перекрестка» получили сильные ожоги на пищевом производстве: с чана, в которой варилась морковь, сорвало крышку, и кипяток попал на сотрудников. По данным Mash, некоторые не могут ходить.

Согласно полученным данным, сотрудников доставили в больницу, где медики диагностировали у них около 50% ожогов тела. Некоторые рабочие не могут самостоятельно передвигаться. Один из пострадавших, Зайдулло, считает, что такая ситуация произошла из-за несработавшего датчика.

В X5 Group (владелец сети супермаркетов «Перекресток») сообщили, что помогают пострадавшим и сотрудничают со следствием, однако по словам рабочего, начальство пытается выдать производственные травмы за бытовые, чтобы сэкономить на лечении. Кроме того, некоторые пострадавшие работали в «Перекрестке» от сторонних фирм по договору подряда, поэтому им рекомендовали спрашивать выплаты с тех организаций, а помощь получат только официально устроенные сотрудники.

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