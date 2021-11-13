Препарат от коронавируса «Арепливир» поступит в продажу на территории России в декабре

Руководитель ГК «Промомед» Петр Белый сообщил о старте продаж препарата «Арепливир» от COVID-19 в начале декабря.

Препарат будет продаваться в форме инъекций. Это подразумевает введение «Арепливира» внутрь тканей с помощью укола. По словам Белого, препарат обладает очень высокой эффективностью и может быть востребован в 50 странах мира.

«Экспортом мы, безусловно, будем заниматься, но политика компании здесь однозначна — в начале население Российской Федерации, потом — экстерриториальные рынки», — подчеркнул глава ГК «Промомед» в беседе с РИА Новости.

«Арепливир» в виде инъекций получила одобрение Минздрава России 12 ноября текущего года. Ожидается, что препарат также будет выпускаться в форме таблеток.