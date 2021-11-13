Политолог Рар предрек третью мировую войну из-за миграционного кризиса в Европе

Обострение миграционного кризиса на границе Польши и Белоруссии может обернуться непредсказуемыми последствиями, считает немецкий политолог Александр Рар.

Эксперт выразил мнение, что ситуация с беженцами на польско-белорусской границе рискует перерасти в третью мировую войну. Недавно Варшава одобрила план строительства стены, чтобы мигранты не могли покинуть территорию соседней страны.

Однако если произойдет массовый прорыв границы, это приведет к развитию опасного сценария, отметил Рар. Он напомнил об умозаключениях известных историков, которые сравнили происходящее в ЕС с началом военных действий.

«Все больше и больше серьезных историков, аналитиков говорят, что мы в Европе живем уже в ситуации, которая очень напоминает Первую мировую войну, ее начало. Тогда никто войны не хотел, и считал, что война — это безумие, что она приведет к колоссальным жертвам», — сказал Рар.

Политолог призвал серьезно оценивать риски сложившегося кризиса с беженцами. По его словам, ситуация может выйти из-под контроля и спровоцировать новый конфликт.

Ранее Министерство обороны Польши сообщило о пересечении мигрантами пограничного перехода Кузница на белорусской стороне. Они были остановлены правоохранителями, уточнили в ведомстве.