Свердловский депутат Вегнер раздает деньги и котят вакцинированным жителям региона

Необычный конкурс объявил депутат Свердловского Законодательного собрания Вячеслав Вегнер, он пообещал вакцинированным от COVID-19 гражданам денежные призы и котенка.

Условия конкурса Вегнер разместил на своей странице в социальной сети Facebook. Таким образом депутат решил поддержать кампанию по вакцинации.

«Каждому десятому, кто вакцинировался начиная с сегодня, сообщил и подтвердил мне, скидываю на телефон 50 рублей, каждому сотому — 100 рублей, каждому 500 — 200 рублей, каждому 1000 — 500 рублей. Ну а каждому 5000 подарю котенка!!!» — написал Вегнер.

Конкурс продлится до конца года. Депутат призвал жителей региона прививаться векторной вакциной «Спутник V», по его мнению, это самая надежная защита от коронавирусной инфекции. Сам Вегнер ревакцинировался «Спутником V».