Зампред погранслужбы Белоруссии Буткевич указал на трудные условия жизни в лагере беженцев

Люди в лагере беженцев на границе Польши вынуждены жить в трудных условиях. Об этом сообщил первый заместитель председателя Госпогранкомитета Белоруссии Игорь Буткевич.

Как отметил представитель погранслужбы, белорусская сторона доставляет мигрантам воду, дрова и предметы первой необходимости. По его словам, люди в лагере однозначно стремятся в Евросоюз, однако «по определенным обстоятельствам их туда не пускают».

«Здесь находятся граждане разных государств, разных национальностей, порядка двух тысяч человек», — сказал Буткевич журналистам.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко ранее поручил организовать палатки в лагере беженцев на границе. В них планируют кормить детей и распределять гумпомощь среди других мигрантов.