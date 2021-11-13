Доцент из Брюссельского университета: крупный бизнес может угрожать демократии в Европе

Неподотчетные гражданам органы власти принимают ключевые решения в Евросоюзе. Нередко их выносят при участии представителей крупного бизнеса, рассказал доцент кафедры коммуникативных исследований Брюссельского университета Бенджамин Де Клин.

Крупный бизнес может угрожать демократии в Европе. С этим согласны и сами граждане ЕС, сообщил журналистам Lenta.ru Де Клин. Такие настроения распространились в европейском обществе из-за роста количества правых популистов. По мнению исследователям, они быстро смогли убедить граждан, что именно такие политики представляют «простых людей». С недавних пор правых популистов начал поддерживать и бизнес.

«Неправильно думать, что электорат популистов — это только люди с социального дна или те, кто конкурирует с мигрантами за работу», — пояснил Де Клин.

Часть предпринимателей, которые поддерживают правых популистов, недовольны конкуренцией. Они не могут выдержать ее с китайскими и индийскими товарами. Это объясняется тем, что лидерами популистских партий чаще выступают представители высших слоев общества.