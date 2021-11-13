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МИД России осудил США за оправдание пропаганды нацизма правом на свободу мнений

Политика
МИД России осудил США за оправдание пропаганды нацизма правом на свободу мнений

Вашингтон неоднократно заявлял во время консультаций в Генассамблее ООН, что пропаганда нацизма является проявлением свободы выражения мнений. Об этом сказал уполномоченный МИД РФ по вопросам прав человека, демократии и верховенства права Григорий Лукьянцев.

Недавно Третий комитет Генассамблеи Организации Объединенных Наций одобрил российский проект резолюции по борьбе с героизацией нацизма. Соединенные Штаты и Украина выступили против инициативы.

«Они ссылаются на первую поправку конституции США. И в общем-то говорят, что, может быть, пропаганда нацизма - это плохо, но это всего лишь проявление свободы выражения мнения. Достаточно печально такое слышать», — отметил Лукьянцев.

Москва не выдвигала бы подобную инициативу, если бы не было острых проблем, связанных с героизацией нацизма, уточнил российский дипломат. Он выразил сожаление, что подобные настроения в мире множатся с каждым годом.

Ранее стало известно о появлении напротив здания Верховной рады Украины плаката с упоминанием Адольфа Гитлера. Баннер появился в правительственном квартале Киева в 80-ю годовщину начала Великой Отечественной войны, отметил депутат Максим Бужанский.

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