МИД России осудил США за оправдание пропаганды нацизма правом на свободу мнений

Вашингтон неоднократно заявлял во время консультаций в Генассамблее ООН, что пропаганда нацизма является проявлением свободы выражения мнений. Об этом сказал уполномоченный МИД РФ по вопросам прав человека, демократии и верховенства права Григорий Лукьянцев.

Недавно Третий комитет Генассамблеи Организации Объединенных Наций одобрил российский проект резолюции по борьбе с героизацией нацизма. Соединенные Штаты и Украина выступили против инициативы.

«Они ссылаются на первую поправку конституции США. И в общем-то говорят, что, может быть, пропаганда нацизма - это плохо, но это всего лишь проявление свободы выражения мнения. Достаточно печально такое слышать», — отметил Лукьянцев.

Москва не выдвигала бы подобную инициативу, если бы не было острых проблем, связанных с героизацией нацизма, уточнил российский дипломат. Он выразил сожаление, что подобные настроения в мире множатся с каждым годом.

Ранее стало известно о появлении напротив здания Верховной рады Украины плаката с упоминанием Адольфа Гитлера. Баннер появился в правительственном квартале Киева в 80-ю годовщину начала Великой Отечественной войны, отметил депутат Максим Бужанский.