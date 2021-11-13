На Украине нашли альтернативу российскому газу в случае зимнего дефицита

На Украине нашли замену российскому газу. В случае дефицита топлива в отопительный период Киев может закупать топливо у Словакии. Об этом в эфире телеканала «1+1» заявил заместитель министра энергетики страны Максим Немчинов.

«На сегодняшний день у нас в хранилищах находится достаточно природного газа. Хочу также подчеркнуть, что даже в случае дефицита мы имеем возможность его импортировать», — цитируют его РИА Новости.

Немчинов заверил, что у «Нафтогаза» достаточно средств и забронированных мощностей ГТС для осуществления закупок. По его оценке, стоимость топлива для государства в конце зимы составит около 26 тысяч гривен (около $1 тыс.) за тысячу кубометров.

naftogaz.com / НАК «Нафтогаз України»

Накануне премьер-министр Украины Денис Шмыгаль обсудил со словацким коллегой Эдуардом Хегером возможность увеличения поставок газа через границу в Закарпатской области. Политики подписали совместное заявление о потенциальном развитии партнерства в энергетической, военной и гуманитарной сферах.

Также премьер-министры заявили о необходимости введения прозрачной системы торговли пропускными мощностями национальных операторов энергетики. По их словам, украинско-словацкое партнерство — важное достояние не только для двух стран, но и для Европы в целом.

В тот же день глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что энергетическая компания перевыполнит обязательства по транзиту газа через территорию Украины на фоне закачки топлива в подземные хранилища Европы.

«Используются различные маршруты транспортировки газа. В том числе — через территорию Украины. Наши обязательства по транзитному договору с Украиной в этом году будут перевыполнены. Сказано — сделано», — указал Миллер.

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

Ранее с соответствующим поручением выступил президент РФ Владимир Путин. По его словам, стабильное выполнение контрактных обязательств «создаст благоприятную ситуацию на энергетическом рынке Европы». Там в октябре этого года цены на газ достигли исторического максимума — $1937 за тысячу кубометров.

С 2015 года Киев импортирует российский газ не напрямую, а по так называемому виртуальному реверсу, фактически отбирая его из транзитных объемов, идущих в Европу. Хотя такой способ дороже прямых поставок, власти Украины убеждены, что импорт топлива из РФ поставит под угрозу суверенитет страны.

В конце октября запасы природного газа в украинских подземных хранилищах составляли около 18,5 миллиарда кубометров — это более чем на треть меньше показателей прошлого года. По состоянию на 9 ноября, объемы ПХГ уменьшились до 17,6 млрд.