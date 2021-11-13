Власти Петербурга разрешили ресторанам обслуживать посетителей до полуночи

Правительство Санкт-Петербурга разрешило ресторанам оставлять посетителей после 23:00, чтобы они могли закончить ужин.

Запрет работы после 23:00 лишил многие заведения основного дохода, предприниматели обратились к властям с предложением сделать график работы заведений более гибким.

Рестораторы высказали мнение, что приемлемым вариантом будет разрешить посетителям, пришедшим в заведение до 23:00, закончить трапезу до полуночи.

Изменения будут внесены в методические рекомендации для проверяющих, согласно им рестораны перестают впускать клиентов после 23:00, а гости обязаны покинуть помещение до 00:00, сообщают «Невские новости».