Бойцы Росгвардии проводили в последний путь погибшего при задержании мошенника офицера Захарова

Старшего оперуполномоченного СОБР «Гранит», подполковника полиции Евгения Захарова проводили в последний путь. Траурная процессия состоялась в культурном центре ГУВД, сообщили в пресс-службе Росгвардии по Петербургу и Ленобласти.

На церемонии прощания присутствовал весь личный состав СОБР и ОМОН, военнослужащие северо-западного округа войск национальной гвардии, оба губернатора и полпред президента России.

Евгений Захаров погиб во время спецоперации по задержанию мошенников на юге Петербурга. Один из аферистов переехал силовика на машине и скрылся. Спустя несколько часов преступника задержали. У погибшего офицера остались жена и трое детей.

Накануне генерал армии Виктор Золотов посмертно наградил Евгения Захарова орденом Мужества, сообщал ФАН.