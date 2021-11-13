Польша допустила остановку железнодорожного сообщения с Белоруссией

Варшава не исключает возможность остановки железнодорожного сообщения между Польшей и Белоруссией. Об этом заявил министр внутренних дел и администрации европейской республики Мариуш Каминьский.

Глава МВД обратил внимание, что Белоруссия является важным транзитным государством. Он также допустил полную экономическую и политическую изоляцию сопряженной страны.

«Они (белорусские власти. — Прим. ред.) досконально знают, что мы можем закрыть очередные переходы, равно как и железнодорожное движение», — сказал Каминьский в эфире радиостанции RMF FM.

МИД Польши ранее призвал ввести жесткие санкции против лиц, которые имеют отношение к ситуации с мигрантами на границе с Белоруссией. Как сообщали в Минске, там находятся порядка двух тысяч беженцев.