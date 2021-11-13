Дипломат Лукьянцев указал на отсутствие прогресса в вопросе обмена осужденными между РФ и США

Вопрос обмена осужденными между Россией и США не сдвинулся с места со времени июньского саммита государств в Женеве на высшем уровне. Об этом журналистам сообщил уполномоченный МИД РФ по вопросам прав человека, демократии и верховенства права Григорий Лукьянцев.

Москва беспокоится о судьбах заключенных в США россиян. Власти РФ обращались к США с просьбой обменять некоторых осужденных. Однако Вашингтон ответил отказом, указал дипломат Лукьянцев.

«Пока ситуация там же, где она и была. Какого-то прогресса, движения вперед мы не видим», — подчеркнул отсутствие сдвига по теме эксперт.

Вопрос обмена заключенными обсуждали президент РФ Владимир Путин и лидер США Джо Байден летом на саммите в Женеве. Стороны договорились поработать в этом направлении.