России предрекли лидерство в «космической гонке» после запуска станции «Луна-25»

Запуск в 2022 году межпланетной станции «Луна-25» обеспечит России лидерство в «космической гонке». К такому выводу пришел заведующий лабораторией ИКИ РАН Максим Литвак.

«Луна-25» призвана стать первой в истории страны станцией, запущенной к спутнику Земли. Ее главная задача — отработать базовые технологии мягкой посадки в околополярной области, а также провести контактные исследования заданного района южного полюса Луны.

«Если эта миссия будет реализована, то мы здесь сможем вырваться вперед не только китайцев, но и других претендентов этой лунной гонки. В ближайшие несколько лет таких китайских аналогов пока нет», — заявил Литвак на совете РАН по космосу.

wikipedia.org / Pline / CC BY-SA 4.0

Запуск межпланетной станции официально отложен на июль 2022 года, сообщил генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин. Ранее вице-президент РАН академик Юрий Балеги указал на нехватку времени для завершения подготовки аппарата.

Старт «Луны-25» запланирован с космодрома Восточный ракетой-носителем «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат». Примерно через 10 суток станция должна осуществить мягкую посадку в окрестностях южного полюса Луны.

Работа над этим проектом началась в 2005 году. Последняя советская миссия на Луну состоялась в 1976 году. В ходе нее на Землю со спутника доставили образцы грунта.

pixabay.com / pm4gis

Ранее администратор NASA Билл Нельсон сообщил, что американское ведомство перенесло высадку космонавтов на Луну на 2025 год. Власти США намеревались завершить миссию на спутнике Земли по программе Artemis («Артемида») к 2024 году — к этому же моменту планировалось построить лунный модуль Orion.

Однако Нельсон заявил, что на устранение сложностей у агентства ушло почти семь месяцев, из-за чего был отложен выпуск аппаратов и скафандров.