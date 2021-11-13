России предрекли лидерство в «космической гонке» после запуска станции «Луна-25»

Запуск в 2022 году межпланетной станции «Луна-25» обеспечит России лидерство в «космической гонке». К такому выводу пришел заведующий лабораторией ИКИ РАН Максим Литвак.
«Луна-25» призвана стать первой в истории страны станцией, запущенной к спутнику Земли. Ее главная задача — отработать базовые технологии мягкой посадки в околополярной области, а также провести контактные исследования заданного района южного полюса Луны.
«Если эта миссия будет реализована, то мы здесь сможем вырваться вперед не только китайцев, но и других претендентов этой лунной гонки. В ближайшие несколько лет таких китайских аналогов пока нет», — заявил Литвак на совете РАН по космосу.
Запуск межпланетной станции официально отложен на июль 2022 года, сообщил генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин. Ранее вице-президент РАН академик Юрий Балеги указал на нехватку времени для завершения подготовки аппарата.
Старт «Луны-25» запланирован с космодрома Восточный ракетой-носителем «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат». Примерно через 10 суток станция должна осуществить мягкую посадку в окрестностях южного полюса Луны.
Работа над этим проектом началась в 2005 году. Последняя советская миссия на Луну состоялась в 1976 году. В ходе нее на Землю со спутника доставили образцы грунта.
Ранее администратор NASA Билл Нельсон сообщил, что американское ведомство перенесло высадку космонавтов на Луну на 2025 год. Власти США намеревались завершить миссию на спутнике Земли по программе Artemis («Артемида») к 2024 году — к этому же моменту планировалось построить лунный модуль Orion.
Однако Нельсон заявил, что на устранение сложностей у агентства ушло почти семь месяцев, из-за чего был отложен выпуск аппаратов и скафандров.