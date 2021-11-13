Жириновский назвал историю про его «домогательства» к мужчине выдумкой журналистов

История про «домогательства» руководителя ЛДПР Владимира Жириновского к мужчине — выдумка журналистов. Об этом сам политик заявил в эфире радио «Комсомольская правда».

Лидер либерал-демократов назвал подобные сообщения дикостью и черным пиаром. По его словам, человека, к которому он якобы приставал, не существует.

«Я вам сказал, что нет такого человека, мы его знать не знаем, где он, когда. Все это в чистом виде провокация. Мы подаем везде в суд, где вот такие дурацкие вещи. Какие могут быть домогательства?» — сказал политик.

Ранее Жириновский подал в суд на телеканал «Дождь» (СМИ, включенное в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента). Истец потребовал компенсацию в размере 10 миллионов рублей за распространение недостоверной информации о нем.