Польские правоохранители нашли труп молодого сирийца возле границы с Белоруссией

Сотрудники польской полиции обнаружили недалеко от границы с Белоруссией тело 20-летнего гражданина Сирии. Об этом сообщили представители ведомства в Twitter.

Согласно данным полиции Польши, труп молодого мигранта из Сирии был найден в лесу недалеко от границы под Вулькой Тереховской. При первичном осмотре правоохранителям не удалось установить обстоятельства гибели юноши. В настоящее время его тело передано в морг для установления точной причины и времени смерти.

За минувшие сутки в Польше зафиксировано 219 попыток незаконного пересечения границы. За пособничество задержаны трое граждан Ирака и один поляк, сообщила пограничная служба страны.