Путин напомнил о беременных женщинах и детях в лагере беженцев на границе Польши

Президент РФ Владимир Путин обратил внимание, что в лагере беженцев на белорусско-польской границе находятся несовершеннолетние и женщины на последних месяцах беременности. Об этом он рассказал в интервью журналисту Павлу Зарубину.

Российский лидер раскритиковал действия польских пограничников, которые ночью включают свет и сирены в зоне пребывания мигрантов. По его словам, такое поведение «не очень вяжется с идеями гуманизма», которые проповедует Запад.

«Честно говоря, я, когда смотрю, мне прежде всего детей жалко. Ну смотрите, там же минусовая температура ночью», — добавил Путин.

Белорусский президент Александр Лукашенко ранее поручил установить палатки в лагере беженцев на границе с Польшей. В них будут кормить детей и распределять гумпомощь.