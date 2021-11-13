Верка Сердючка объяснила, почему уже три года не выступает в России

Украинский певец Андрей Данилко, известный по образу Верки Сердючки, прокомментировал свое решение временно не появляться в России с концертами.

Данилко три года не выступал в России. Артист назвал несколько причин отсутствия гастролей. По словам певца, у него большая команда, что делает поездки в Москву экономически не выгодными. Но это не основной повод остаться в Киеве, считает знаменитость.

«Ситуация (выступления украинских артистов в России. — Прим. ред.) всегда обсуждается в негативном контексте. Но у каждого своя правда. Я жду, когда это всё завершится: когда закончится коронавирус, когда разрешатся эти ужасные отношения стран», — пояснил Данилко в беседе с редакцией NEWS.ru.

Исполнитель пояснил, что в последнее время у него также есть проблемы со здоровьем. Он делает все возможное, чтобы прийти в форму.

В разговоре с журналистами создатель образа Верки Сердючки отреагировал на новость о смерти писателя-сатирика Виктора Коклюшкина. По мнению Данилко, драматург был одним из лучших авторов монологов, добрым и застенчивым человеком.