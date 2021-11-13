Официальный Минск не сообщал Путину о намерении перекрыть поставки газа в Европу

Президент России Владимир Путин высказал свое мнение об угрозе президента Белоруссии Александра Лукашенко перекрыть транзит газа для Европы. Его позицию из интервью ВГТРК приводит агентство «Прайм».

Российский лидер предположил, что Лукашенко сделал такое заявление в сердцах. Он пообещал поговорить со своим коллегой и прояснить этот вопрос.

«Ну я, честно говоря, об этом первый раз слышу, потому что вот я дважды разговаривал с Александром Григорьевичем за последнее время. Он мне ни разу об этом не сказал, даже не намекнул», — сказал Путин.

Глава государства напомнил, что похожая ситуация происходила с Украиной в 2008 году.